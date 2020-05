Buschini: proposta legge condivisa per commissione speciale Coronavirus

Roma – Il Consiglio regionale del Lazio istituira’ una commissione speciale sul tema del Coronavirus. Lo ha annunciato all’aula il presidente dell’Assemblea, Mauro Buschini: “La conferenza dei capogruppo ha deciso di lavorare a una proposta di legge condivisa per l’istituzione di una commissione speciale sul Coronavirus”. La richiesta di questo nuovo organismo, che si dovrebbe occupare anche della vicenda delle mascherine, era stata avanzata in particolare dal gruppo di Fratelli d’Italia e aveva trovato il consenso sia del capogruppo del Pd, Marco Vincenzi, che dello stesso presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che nel suo intervento di Rep,IVA aveva sottolineato: “Non c’e’ alcuna volonta’ di rimuovere problemi o di non andare a caccia di responsabili che devono essere perseguiti dalla giustizia”. La discussione dei sette ordini del giorno che erano stati presentati dalle varie forze politiche e’ stata rinviata al Consiglio di mercoledi’ prossimo, insieme ad interrogazioni e mozioni.