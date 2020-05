Buschini: ringrazio Gdf e Magistrati per sequestro mascherine irregolari

Roma – “Grazie alla Procura di Cassino e alla Guardia di Finanza per l’operazione che ha portato al sequestro di oltre 1 milione di mascherine irregolari”. Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “Chi specula sulla salute e in particolare sull’esigenza dei cittadini di avere dispositivi di protezione per evitare la diffusione del contagio commette un reato gravissimo. L’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorita’ inquirenti e’ oggi ancor piu’ preziosa per la tutela dei cittadini. Grazie – conclude Buschini – alla professionalita’ della Guardia di Finanza che sta svolgendo un lavoro prezioso a fianco delle nostre comunita’”.