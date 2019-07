Buschini: ringrazio magistrati e Carabinieri per lavoro a Montespaccato

Roma – “Desidero ringraziare, a nome mio e del Consiglio regionale del Lazio, i magistrati della Procura di Roma, della Dda e i carabinieri del Comando provinciale di Roma, impegnati da questa mattina in un’importante operazione antidroga a Roma, nel quartiere di Montespaccato, e in provincia di Viterbo”. Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, in riferimento alla conclusione dell’indagine ‘Malavita 2018′.

“L’indagine, che ha portato alla luce l’esistenza di un’associazione malavitosa, e’ un ulteriore tassello del costante impegno di magistratura e forze dell’ordine nella tutela della legalita’ e del territorio” conclude.