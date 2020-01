Buschini: solidali con Ciacciarelli per scritte ignobili

Roma – “Da parte mia e di tutto il consiglio regionale del Lazio esprimo solidarieta’ e vicinanza al consigliere Pasquale Ciacciarelli per gli ignobili disegni apparsi, a Cassino, su un suo manifesto di auguri per le feste appena trascorse”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “Scritte incommentabili- prosegue- che fanno riferimento ai periodi piu’ bui dello scorso secolo e che vanno condannate nella maniera piu’ assoluta”.