Roma – “Inaccettabile l’aggressione ai giornalisti di Striscia la Notizia, cui va la mia solidarieta’, avvenuta a Ceccano durante le riprese per un servizio gia’ seguito in precedenza dalla trasmissione satirica. Grazie va ai Carabinieri per l’intervento tempestivo”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.