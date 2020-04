Buschini: unanimità Regione Lazio su Pronto Cassa dà forza a lotta crisi

Roma – “Il voto unanime della Commissione Sviluppo economico e attivita’ produttive del Consiglio regionale del Lazio che ha dato il via libera definitivo al provvedimento Pronto-Cassa da’ forza alla lotta che tutti stiamo facendo contro gli effetti della pandemia e della crisi del nostro sistema economico”. Lo scrive in un post su facebook il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “Desidero ringraziare le forze di maggioranza, le opposizioni, gli assessori che si sono confrontati con i membri della Commissione e la presidente della XI Commissione per lo spirito costruttivo messo in campo- conclude- nel rispetto delle diversita’ politiche, che ha portato ad arricchire il provvedimento”.