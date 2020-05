Buschini: vendite promozionali anticipate cosa positiva

Roma – “L’approvazione da parte del Consiglio regionale del Lazio della norma che consente l’inizio delle vendite promozionali anche nei trenta giorni che precedono i saldi e’ una notizia molto importante. Si tratta di un incentivo, di un aiuto a commercianti e cittadini per rimettere in moto un sistema economico che ha bisogno di una serie di azioni per ripartire”. Lo scrive in un comunicato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “Ringrazio- prosegue- tutti i consiglieri regionali per aver lavorato, in uno spirito altamente propositivo e con grande celerita’, per l’approvazione all’unanimita’ di questo provvedimento: il Consiglio regionale ha dato un importante segnale di vicinanza agli esercenti. Continueremo l’impegno per fornire tutti gli strumenti necessari al nostro territorio- conclude- per ripartire e mettere alle spalle le difficolta’ derivanti dall’emergenza sanitaria”.