Cacciatore attacca Diario: M5S lontano da poteri forti

Roma – “In una recente intervista, Angelo Diario, presidente della commissione Sport del Comune di Roma, ha dichiarato come ‘se la soluzione ideale per risolvere il problema (rifiuti) fosse Manlio Cerroni, per me non ci sarebbero problemi’. In merito alle sue dichiarazioni, posso solo dire che mi vergogno che posizioni come questa vengano espresse da esponenti del MoVimento 5 Stelle”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale M5S del Lazio, Marco Cacciatore.

“La nostra missione originaria e’ quella di tutelare i territori- prosegue- per questo trovo imbarazzante che qualcuno tra di noi immagini che la discarica di Colleferro possa rimanere aperta quando i cittadini di Colleferro presentano tracce di lindano nel sangue o accettare che Acea chieda l’ampliamento del termovalorizzatore di San Vittore nel Frusinate, provincia vessata per decenni. Angelo Diario si occupa di sport: se avesse lavorato in questi anni per evitare l’insediamento insostenibile dello stadio a Tor di Valle, contro il quale il MoVimento si schiera a sin dal 2013, sarebbe stato piu’ in linea con senso stesso del Movimento.”

“Se questo fosse il MoVimento (ma non lo e’ e non posso accettare di pensarlo), allora si’ che sarei infedele alla linea. Ma siccome il M5S nasce per portare i ‘cittadini nelle istituzioni’ e raccogliere le loro esigenze trasformandole in decisioni, anche badando ai risultati ottenuti in Regione pur dall’opposizione, mi sento molto piu’ coerente io con la natura del M5s”.