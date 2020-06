Cacciatore: bene no tecnici Comune a sito Monte Carnevale

Roma – “Bene fanno gli organi tecnici di Roma ad opporsi prima alla discarica di rifiuti urbani nel sito di Monte Carnevale, cosi’ come avevano fatto anche per la discarica di inerti sullo stesso sito”. Cosi’ in una nota Marco Cacciatore, presidente della commissione Urbanistica, Politiche abitative e Rifiuti della Regione Lazio. “Non mi spiego pero’ come mai gli stessi organi tecnici non si siano opposti a delibera di Giunta comunale, del 31/12/2019, quando il sito nella Valle Galeria e’ stato scelto come futura discarica per la Capitale- spiega- Ho sempre sollevato tutte queste contraddizioni, emerse nelle decisioni sia a livello regionale che del Comune di Roma, rappresentandole ad ogni livello istituzionale competente”.

“Gli accordi tra le parti politiche hanno progressivamente spostato l’asticella sempre piu’ verso la gestione privata di questa discarica, in un territorio da lasciare in pace e in violazione di programmi elettorali- continua Cacciatore- Ed e’ anche emerso come il terreno a Monte Carnevale sia di proprieta’ del piu’ grande magnate delle discariche del Lazio, mentre resto convinto che ogni monopolio ‘nuoce gravemente al futuro'”.