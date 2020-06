Cacciatore: non rinnego azioni, valuto ricorso contro sospensione

Roma – “Prendo atto della decisione e mi adeguero’. Valutero’ se presentare ricorso – anche se dati i termini ristretti potrebbe rivelarsi inutile”. Cosi’ in una nota il consigliere M5S alla Regione Lazio, Marco Cacciatore, sulla sua sospensione per 30 giorni dal Movimento 5 Stelle decisa dai probiviri. “Ma pur nel rispetto, non rinnego le mie iniziative. Come dovrebbe fare ogni portavoce M5S, ho sempre cercato di condividere le mie iniziative con i cittadini, le ho portate avanti nello spirito delle proposte fatte ai nostri elettori- ha aggiunto- Quando la direzione non era data dal programma, mi sono fatto dire dai territori dove stare e mi sono comportato di conseguenza”.