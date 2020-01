Cacciatore: sembra una farsa, commissariamento è vicino

Roma – “Detesto avere ragione in questi casi. Eppure, dato il caos che si sta creando, ci si avvicina pericolosamente allo scenario del commissariamento straordinario da parte del governo, quello che elimina ogni spazio di rappresentanza per le istanze de cittadini. Gli uffici tecnici del Comune hanno finito per contraddire pareri e atti precedenti, affermando la non idoneita’ di Monte Carnevale. Ne sono felicissimo, ma certo e’ che sembra di vivere in una farsa. Nel frattempo, e’ uscita la nuova ordinanza regionale, rendendo il quadro piu’ incerto che mai”. Lo dichiara in una nota il consigliere del M5S alla Regione Lazio, Marco Cacciatore, presidente della X Commissione regionale Urbanistica, Politiche abitative e Rifiuti.

Per Cacciatore “chiunque non metta in campo soluzioni sostenibili e praticabili, impedendo la possibilita’ del commissariamento straordinario del Governo, si rendera’ responsabile dell’implosione del sistema rifiuti nel Lazio. La Regione e’ gia’ stata sotto commissariamento dal 2004 al 2014 e l’eredita’ di quegli anni, unita alla cattiva gestione del periodo seguente, hanno generato i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.