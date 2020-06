Cacciatore: sospeso dal M5S per 30 giorni

Roma – “Ieri i probiviri mi hanno notificato con una mail l’esito del provvedimento disciplinare avviato nei miei confronti che si conclude con una sospensione dal M5S per trenta giorni per due contestazioni. Da una parte il mio voto sul Collegato al Bilancio e la regolarizzazione Erp e dall’altra parte il mio esposto, comparso sulla stampa, sulla dinamica della discarica di Monte Carnevale”. Cosi’ il consigliere M5S della Regione Lazio e presidente della commissione Urbanistica, Politiche abitative e Rifiuti, Marco Cacciatore, in un video su Facebook.