Cafarotti: bancarella anomala a Piazza Vittorio? Competenza del Municipio I

Roma – “Cittadini e residenti di piazza Vittorio possono ringraziare la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, e la sua Assessora al Commercio, Tatiana Campioni, per la ricomparsa di una bancarella sotto i portici. Portici che noi abbiamo finalmente liberato, e che la Alfonsi ha lasciato in quello stato dal 2013. Con colpevole ‘disattenzione’, ci riprova. Per amore di chiarezza, ricordo che il posteggio in questione fa capo a una licenza anomala, categoria di competenza esclusivamente municipale”. Questo il contenuto di una nota inviata dall’assessore comunale al Commercio, Carlo Cafarotti, all’agenzia stampa Dire.

“La proverbiale inefficienza della Presidente del I Municipio in materia di rilocalizzazioni, ci ha costretti a supportarla nell’espletamento tardivo dei suoi doveri, facendoci carico di un’indagine fra i Municipi limitrofi, per verificare eventuali disponibilita’ ad accogliere i banchi da spostare- aggiunge Cafarotti- Su questa evenienza, la pietra tombale e’ stata messa nel corso dei lavori della Cabina di Regia, gia’ a novembre del 2019, quando e’ stata palesata l’indisponibilita’ di reali posteggi alternativi. Al di la’ di ogni ovvieta’, questa pantomima della Alfonsi e’ patetica e vergognosa: i portici devono essere liberati immediatamente, e l’unica a doversi attivare e’ lei”.