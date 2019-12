Cafarotti: da Alfonsi ritardi e si attribuisce meriti non suoi

Roma – “Apprendo con sorpresa dalla stampa che la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, ha dimezzato le postazioni ambulanti nel Centro Storico, relativamente agli ambiti 1 e 2 (una porzione del Centro). Parla quindi del ‘grande lavoro’, come lei stessa lo definisce, che per correttezza ricordiamo essere stato ultimato ad aprile scorso dal Tavolo del Decoro, non certo da lei”. Lo scrive su facebook l’assessore capitolino allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Carlo Cafarotti.

“Lo so per conoscenza diretta, perche’ noi ne facevamo parte, e abbiamo portato avanti quest’attivita’ istituendo addirittura una Cabina di Regia a supporto dei Municipi interessati, per aiutarli a rispettare la scadenza del 31/12/2019, data stabilita per l’attuazione definitiva delle ricollocazioni o revoche. Nel caso del I Municipio- scrive ancora Cafarotti- a seguito delle sollecitazioni della Cabina di Regia, abbiamo dovuto prorogare la consegna dei piani di riordino, poiche’ fino allo scorso ottobre la Alfonsi e la sua assessora Campioni affermavano di non avere chiari i confini territoriali di loro ingerenza (come risulta da verbale di Cabina di Regia).”

“Di piu’: non si capisce come mai, oltre ad attribuirsi meriti che non le competono, la presidente del I Municipio si compiaccia di annunciare a gran voce che non ha ancora ultimato i lavori per gli ambiti dal 3 al 7, augurandosi pero’ che ‘il Comune la segua velocemente con le necessarie determine’. Ricordo alla Alfonsi che a causa dei suoi ritardi il cuore di Roma non potra’ essere ripulito entro fine anno dalle attivita’ non consone, ma soprattutto la prego di mettersi seriamente al lavoro per completare gli atti dovuti alla citta’, cosi’ come invece stanno facendo gli altri due municipi interessati dal riordino”.

E ancora: “Aggiungo infine che a seguire ci sara’ altro ancora da fare per il Municipio: parlo delle ricollocazioni e delle revoche per i posteggi di sua competenza. Quindi, presidente, si metta al lavoro di buona lena, perche’ i risultati si ottengono con i fatti e non con le parole”.