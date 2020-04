Cafarotti: fieri per bella iniziativa Car Roma

Roma – “‘Distanti, ma uniti’: e’ la bella iniziativa del Centro Agroalimentare di Roma in favore dei nostri mercati, che stanno via via riaprendo nel rispetto delle dovute misure precauzionali di contenimento del contagio. Il CAR si offre di sponsorizzare il noleggio dei transennamenti e dei divisori necessari ad attuare la perimetrazione e il contingentamento degli accessi, dando un grande segnale di vicinanza a tutti gli operatori di settore”. Lo scrive su Facebook Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, a commento dell’iniziativa del Centro Agroalimentare di Roma in favore dei mercati.

“Siamo particolarmente fieri della nostra Societa’ partecipata, che ci sostiene nella ripartenza della dimensione mercatale: i nostri rionali sono un luogo centrale per l’approvvigionamento alimentare, mansione che stanno svolgendo egregiamente in questa fase emergenziale. Non solo: come in passato, oggi piu’ che mai esercitano una funzione anche sociale, di riferimento collettivo per tutti i cittadini”. Per Cafarotti “lo slancio dei soggetti coinvolti in queste attivita’ – come nel caso del CAR – ci racconta del virtuosismo che Roma sa mettere in campo, specie nei momenti piu’ difficili”. Tutti gli interessati, possono contattare la Direzione del CAR alla mail: info@agroalimentare.it.