Cafarotti in visita a Centro Agroalimentare: vicinanza e apprezzamento

Roma – Oltre 2 milioni e 200mila quintali di ortofrutta e 146mila quintali di pesce sono passati per il Centro Agroalimentare di Roma nel primo trimestre del 2020, con un +400% di richiesta da febbraio a oggi. Numeri che testimoniano come il comparto abbia retto all’emergenza sanitaria garantendo alla Gdo un rifornimento continuo. Il riconoscimento e’ arrivato anche dall’assessore al Commercio di Roma Capitale, Carlo Cafarotti, che oggi ha visitato il Car guidato dal presidente Valter Giammaria e dal direttore generale Fabio Massimo Pallottini. “Una visita simbolica di vicinanza e apprezzamento per il ruolo che ha svolto il Car e quindi tutti gli operatori” ha detto l’assessore, che con le dovute precauzioni ha passeggiato nella animata zona adibita al commercio incontrando i venditori, scambiando qualche parola.

“Una visita gradita che testimonia l’attenzione di Roma Capitale, che e’ si’ un socio ma anche un’istituzione importante per il territorio” ha detto il dg Pallottini. “Anche se siamo nella fase 2- ha spiegato- rimane ancora forte la paura non solo degli effetti sanitari ma anche dell’impatto economico di questa terribile vicenda sulla filiera. Le preoccupazioni sono parecchie e sono tutte giustificate- ha aggiunto- anche se quella dell’agroalimentare e’ una filiera che ha retto meglio rispetto ad altre”.

“Il nostro comparto ha dato un contributo importante, un servizio puntuale a famiglie e imprese- ha ricordato Giammaria- E’ un settore determinante al livello imprenditoriale e occupazionale. L’ortofrutticolo e l’ittico sono settori molto importanti per il territorio e hanno un peso forte al livello imprenditoriale. Ci sono 10mila attivita’ che ci vivono”.