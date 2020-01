Cafarotti: necessaria norma, con abusivismo concorrenza sleale

Roma – “Chi fa impresa in modo improprio e chi la fa regolarmente ha due carichi decisamente differenti. C’e’ una concorrenza sleale che non puo’ che essere contrastata dal punto di vista normativo”. Cosi’ l’assessore capitolino allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Carlo Cafarotti, intervenuto oggi alla 17esima edizione dell’Albergatore day, la kermesse di Federalberghi Roma in corso alla Nuvola.

“Roma Capitale deve gestire la destinazione in maniera proattiva- ha aggiunto- e questo e’ il lavoro su cui abbiamo dato direttive ai dipartimenti per creare il marchio ‘made in Roma’. In attesa che dall’autorita’ nazionale arrivi l’aspetto normativo, dobbiamo attrezzarci in modo tale che la qualita’ sia evidente e promossa”.

Poi, riferendosi ai dati sulle presenze turistiche a Roma, Cafarotti ha detto che “se contassimo il sommerso sarebbero una cifra molto piu’ prossima alla verita’ che non le statistiche ufficiali”. Tanto che a margine della conferenza l’assessore ha anche spiegato che “nel 2020 verranno realizzati degli strumenti di analisi dei dati e abbiamo scelto di rilevare le presenze solo dalle rilevazioni legate alla fonia”.

Per quanto riguarda invece la lotta all’abusivismo ricettivo, l’assessore ha ricordato di aver sottoscritto “una convenzione con i portali online che e’ molto vincolante. I proventi delle sottoscrizioni – che per adesso sono ancora poche – andranno alla promozione turistica”. Ma “il vero colpo di grazia sull’abusivismo- ha detto infine- arrivera’ con i decreti attuativi che stiamo aspettando dal Governo e che conterranno l’introduzione di un codice identificativo che ogni struttura sara’ obbligata ad avere e che sara’ obbligatorio anche per gli online”.