Cafarotti: parleremo con Eur Spa, acqurio Eur non più attuale

Roma – L’Acquario dell’Eur “mi sembra un’iniziativa non piu’ aggiornata coi tempi, quindi ne parleremo con Eur Spa”. Lo ha detto all’agenzia Dire l’assessore alle Attivita’ produttive di Roma Capitale, Carlo Cafarotti, a margine di una conferenza stampa all’Hotel Cicerone. Il taglio del nastro dell’Acquario di Roma, realizzato al laghetto dell’Eur, avrebbe dovuto tenersi nel 2012, per poi slittare continuamente di anno in anno. Oggi, a ormai 8 anni da allora, sulla struttura pesa la scelta del Tribunale fallimentare che dovra’ decidere se accettare o meno la richiesta di concordato presentata dal costruttore per la ristrutturazione del debito.