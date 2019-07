Cafarotti: riunione Confcommercio-Mobilità su impatto Ztl

Roma – “Commercio e Ztl: ho convocato Confcommercio e gli uffici di Mobilita’ per una riunione tecnica, in data 26 luglio prossimo. Ho necessita’ di acquisire i dati quantitativi in possesso delle rispettive parti, per analizzare l’impatto delle scelte di mobilita’ sulle attivita’ commerciali delle zone interessate”. Lo scrive su facebook l’assessore capitolino allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Carlo Cafarotti.