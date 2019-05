Cafarotti: stabilimento Peroni ci fa brillare nel mondo, esempio innovazione e sostenibilità

Roma – “Visita allo stabilimento romano della Birra Peroni, attivo dal 1971 nella zona industriale di Tor Sapienza, anche se la presenza dell’azienda nella Capitale risale al 1864. Dal 1846 a oggi, quest’eccellenza tutta italiana ha vinto la scommessa dell’internazionalizzazione, facendoci brillare nel mondo”. È quanto scrive su facebook l’assessore capitolino allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma, Carlo Cafarotti.

“In che modo? Innovazione e sfida ai mercati esteri, ma anche aumento delle performance produttive con particolare riguardo alla sostenibilita’: negli ultimi 4 anni la produzione complessiva e’ aumentata del 19,46%, a fronte di una riduzione di emissioni di Co2 dell’11,94%. Avanguardie e nuove tecnologie si affiancano a un patrimonio intellettuale e preziosissimo di know how e ‘saper fare bene’, condensato in un museo che, insieme agli altri 85 del circuito aziendale made in Italy, regala emozioni e ricchezza al territorio”.