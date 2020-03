Cafarotti: stop Cosap, Governo deve guardare necessità di tutti

Roma – “Oggi piu’ che mai lavoriamo al fianco di chi lavora, per sostenere le nostre imprese, cosi’ duramente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19. Abbiamo deciso per quest’anno lo stop al Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), in favore di bar, ristoranti e mercati. Il nostro sogno, il sogno di tutti, e’ quello di tornare a vedere i locali affollati di clienti, ed e’ per questo che mettiamo in campo tutte le risorse a disposizione: la sospensione di questa tassa vale, in termini di entrate comunali, 90 milioni di euro. Un ammontare significativo che da’ la cifra della nostra vicinanza agli operatori commerciali di Roma, molti dei quali penso ad esempio a chi lavora dietro i banchi dei mercati sono impegnati a garantirci i beni essenziali, sacrificandosi per il bene comune. L’auspicio e’ che il Governo possa dar seguito alle necessita’ di tutti. Noi ci siamo”. Lo scrive in un post su facebook Carlo Cafarotti, assessore capitolino allo Sviluppo economico.