Caffè Achilli: riapriamo per le persone, ma in realtà non ci conviene

Roma – “Per il primo caffe’ post-quarantena la gente non vedeva l’ora e quando abbiamo riaperto c’e’ stata una reazione stupenda. Alle 7.30 del mattino c’era gia’ la fila”. Lo racconta alla Dire Alessio Tagliaferri, titolare del Caffe’ Achilli di via Settembrini, nel quartiere Prati, che ha riaperto dopo settimane di lockdown lanciando un servizio di caffetteria da asporto e di consegna a domicilio di colazione, pranzo e cena. “E’ quello che possiamo fare in questo momento, piu’ che altro per riprendere contatto con le persone e restituire loro le piccole abitudini di cui avevano nostalgia- spiega Tagliaferri- perche’ al momento al livello economico non conviene”.

Sono molti, infatti, i bar che per adesso hanno deciso di non riaprire. “Siamo fortunati perche’ io ho una lunga esperienza come cuoco, posso mettermi ai fornelli e so fare il barista- racconta Alessio- ma ci sono tante piccole attivita’ di commercio che per ripartire avrebbero bisogno anche di 5/6 persone tra cuochi, lavapiatti e banchisti. E come si fa a pagare tutto questo personale se oggi fai 300 caffe’ in due giorni quando prima li facevi in due ore? Senza contare i materiali usa e getta che fanno inevitabilmente lievitare i costi per il gestore”.

Della famiglia Tagliaferri e’ anche la storica Enoteca al Parlamento Achilli, ristorante con una stella Michelin, che al momento e’ attivo solo per la vendita dei vini. “Quando ci faranno riaprire- racconta Alessio- non credo che i ristoranti di livello subiranno il colpo piu’ forte perche’, oltre ad avere in generale meno coperti, si rivolgono a una clientela che cerca un certo tipo di esperienza e sono sicuro che continuera’ a farlo. Certo, noi siamo in Centro Storico e ci rivolgiamo al turista enogastonomico, se rimane tutto fermo si lavorera’ un po’ meno. Ma a soffrire veramente saranno quelli che lavorano sui grandi numeri, che hanno molti coperti.”

“E’ chiaro- continua il cuoco e imprenditore- che per ripartire dopo 3 mesi di stop ci sara’ bisogno di soldi per pagare stipendi e fornitori. Molti dovranno ricorrere a prestiti e il governo, che ha dovuto imporre le chiusure e ha impedito i licenziamenti, potrebbe pensare a finanziamenti a fondo perduto. Sarebbe anche molto utile bloccare i contributi dei dipendenti fino a dicembre, cosi’ si dimezzerebbero i costi sia per chi ne ha 20 che per chi ne ha 2”.

Infine il tema del suolo pubblico. Secondo Tagliaferri “il 35% in piu’ non basta. Se in 10 metri hai 6 tavoli, anche con quella percentuale in piu’ non recuperi lo stesso numero di coperti. Ci vuole- continua il ristoratore- un via libera fatto bene e contenuto, oppure faremo un salto indietro di 20 anni. Sara’ un far west dove chi trova spazio lo occupa, perche’ i ristoratori dovranno compensare il numero di tavoli che perderanno negli spazi interni. A questo punto allora meglio concedere ai ristoranti, dove possibile, di mettere i tavoli nelle aree pedonali o nelle piazzette”. La fase che si avvicina secondo Tagliaferri sara’ “difficile e ce la fara’ chi mostrera’ di avere qualche capacita’ in piu’ perche’ non bastera’ fare un grandissimo piatto o il caffe e cornetto. Si dovra’- conclude- essere bravi a muoversi, ad adattarsi, a tenere sotto controllo i numeri e a gestire le spese”.