Calabrese: aderiamo al manifesto per Ferrovia Salaria

Roma – “La Giunta Capitolina ha approvato una memoria in cui aderisce al manifesto per la realizzazione della Ferrovia Salaria, un’opera di collegamento strategica tra la costa tirrenica e adriatica.”

“Accogliendo l’invito del comitato ‘Ferrovia Salaria’, anche Roma con l’adozione di questo atto partecipa ad un’azione condivisa con altri enti, istituzioni e associazioni per chiedere al governo di impegnarsi fattivamente per realizzare questa infrastruttura.”

“E’ un progetto ambizioso che, se realizzato, porterà indiscussi vantaggi per tutti i Comuni interessati, in primo luogo rendendo più veloce e diretto il collegamento tra Roma e Rieti.”

“L’intero tracciato fino a San Benedetto del Tronto con le relative diramazioni permetterebbe inoltre un miglioramento complessivo dei collegamenti tra Roma, l’entroterra reatino, l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo, con un notevole impatto anche per il rilancio, nel lungo termine, dei territori colpiti dai terremoti”. Così in una nota il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.