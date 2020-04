Calabrese: aiutiamo cittadini con Ztl aperte e parcheggi gratis

Roma – “Tutte le misure su trasporti e mobilita’ che abbiamo adottato per contenere la diffusione del Covid-19 saranno valide fino al 3 maggio. Resteranno aperte quindi h24 le Ztl di Trastevere, Tridente e Centro Storico, cosi’ come rimarra’ gratuita la sosta sulle strisce blu su tutto il territorio capitolino. Abbiamo prorogato questi provvedimenti in linea con l’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Pietro Calabrese.

“Ricordo che l’apertura h24 dei varchi della Ztl di Trastevere, Tridente e Centro storico e’ stata decisa per agevolare gli spostamenti in citta’ di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessita’ quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali- prosegue Calabrese- Per quanto riguarda la sosta tariffata, preciso che la sospensione del pagamento delle strisce blu e’ prevista per tutti i posti auto del territorio cittadino, sia dei parcheggi di scambio (che manterranno il relativo presidio), sia delle zone oggetto della tariffazione della sosta su strada”.

“Al di fuori delle ordinanze, resta in vigore fino al 3 maggio anche la sospensione del servizio notturno della rete Tpl con ultima corsa di metro, bus e tram alle 21 e riduzione estiva dei trasporti (tutti i dettagli sono reperibili sul sito https://www.atac.roma.it), cosi’ come il provvedimento relativo alla possibilita’ per gli operatori sanitari, e in particolare per i dipendenti dei Covid Hospital, di usufruire gratuitamente di 100 auto del car sharing comunale- conclude l’assessore- Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i cittadini romani che stanno affrontando con grande responsabilita’ questa emergenza”.