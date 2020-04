Calabrese: su bus e fermate più controlli Vigili

Roma – “Abbiamo aumentato i controlli della Polizia Locale sui bus e alle fermate per garantire il rispetto delle regole in piena emergenza Covid-19. Siamo partiti dall’area di Boccea fino al capolinea di circonvallazione Cornelia. In molti erano a diversi chilometri di distanza da casa e hanno preso i mezzi senza una valida ragione: sono stati tutti fermati e sanzionati. Controlli a tappeto che continueranno anche nei prossimi giorni”. Cosi’ su Facebook l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro Calabrese. “Solo ieri sono state riscontrate 90 infrazioni dalle pattuglie, che hanno eseguito circa 19mila accertamenti sugli spostamenti di veicoli e persone- spiega Calabrese- Oltre 1.800, invece, i controlli che hanno interessato le attivita’ commerciali, i parchi e le ville storiche. Non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo rispettare le regole per evitare la diffusione del contagio. Non vanifichiamo tutto”.