Calabrese: chiusura reiterata Barberini per problemi collaudo scale mobili

Roma – Il prolungamento della chiusura della stazione ‘Barberini’ della linea A della metro di Roma si e’ reso necessario perche’ “lunedi’ il collaudo delle scale mobili non e’ passato per un problema di funzionamento dei dischi frenanti”.

A spiegarlo ai commercianti di piazza Barberini, che oggi hanno protestato in Assemblea capitolina, e’ stato l’assessore alla Mobilita’ del Campidoglio, Pietro Calabrese, in un incontro in sala del Carroccio insieme al presidente della commissione Mobilita’, Enrico Stefano e all’assessore alle Attivita’ produttive, Carlo Cafarotti. Presenti in rappresentanza delle opposizioni Andrea De Priamo (Fdi), Stefano Fassina (Sinistra X Roma), Giovanni Zannola (Pd) e Svetlana Celli (RomaTornaRoma).

Proprio su proposta di quest’ultima, lunedi’ mattina si terra’ un nuovo incontro tra i commercianti e Calabrese (o Stefano), stavolta alla presenza dei tecnici Atac.