Calabrese: in arrivo 128 nuovi autobus, 322 totali in pochi mesi

Roma – “Martedi’ abbiamo comunicato il secondo ordine di quest’anno relativo ai 30 milioni per il rinnovamento della flotta bus di Atac. Oggi comunichiamo l’ulteriore ordine, per altri 128 nuovi autobus, grazie ai 41 milioni di euro derivanti della variazione al bilancio della scorsa estate”.

“Si vanno quindi ad aggiungere ai 194 mezzi gia’ ordinati, per un investimento totale di 101 milioni di euro, che saranno in circolazione sulle strade della nostra citta’ nel 2020, per cui un anno prima del previsto. Parliamo di oltre 320 nuovi bus che entreranno in servizio nel giro di pochi mesi, senza contare i 227 gia’ arrivati nel 2019″. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro Calabrese, in un post su Facebook”.

“Un rinnovamento che solo due anni fa era considerato come incredibile- aggiunge- Per molti semplicemente impensabile. Siamo stati definiti come dei poveri illusi. Per alcuni anche l’omologa del concordato era un’illusione. L’avevano bollata come una scelta avventata. Per noi e’ invece un atto di coraggio, capacita e determinazione.

“Un’operazione necessaria a tutela dei lavoratori e del servizio di trasporto pubblico della Capitale. Questi nuovi bus sono quelli acquistati dall’amministrazione capitolina, poi arriveranno anche i 100 ibridi di Atac. Una flotta ingente, nuova e moderna, che andra’ a migliorare davvero i collegamenti in citta’ e il servizio ai cittadini. Una cosa mai vista. Neanche quando l’azienda non aveva zavorre sui conti. Ecco, nei fatti, cosa stiamo ottenendo”.