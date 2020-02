Calabrese: in Piazza dei Cinquecento avviato riassetto viabilità

Roma – “Abbiamo definito la prima fase di riassetto della viabilita’ nell’ambito del nodo Termini. Mentre stiamo completando le verifiche sui progetti per le fasi successive, intanto iniziamo con la modifica piu’ semplice, a beneficio del servizio taxi, per una maggiore rapidita’ nel deflusso da piazzale dei Cinquecento. Una modifica alla circolazione che ci avevano chiesto gli stessi operatori, e che rendera’ ancora piu’ fluida l’uscita dei taxi, funzionale all’obiettivo generale di decongestionamento di tutto l’ambito”. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Pietro Calabrese, su Facebook.

“La nuova disciplina- spiega- consentira’ agli operatori in servizio su piazza dei Cinquecento di avere un’ulteriore corsia per i taxi, dedicata all’uscita diretta su via Cavour, andando a ridurre drasticamente il flusso nell’attuale uscita, che sara’ cosi’ dedicata solo ai taxi diretti verso piazza della Repubblica. I lavori sulla nuova segnaletica orizzontale e verticale partiranno fra tre settimane. E gli interventi dureranno solo pochi giorni. Le fasi successive riguarderanno altri interventi di razionalizzazione dei regimi di traffico, ma anche delle funzioni, rispetto ai due assi di adduzione Giolitti e Marsala, e del nuovo asse a supporto di via Solferino.”

“Saranno comunque interventi integrati al nuovo disegno della piazza, che come sapete, oltre alla corsia ciclabile connessa con Porta Pia e piazza Venezia, comprendera’ anche i due nuovi attestamenti tram, verso il Vaticano, e verso Tor Vergata. Iniziamo subito col cantiere piu’ modesto, con l’unico obiettivo di migliorare la viabilita’ nel nodo piu’ centrale di Roma”.