Calabrese: Metro C prosegue, ecco lavori Colosseo

Roma – “Le infrastrutture saranno importanti per far ripartire la citta’ una volta finita questa emergenza. Per questo i cantieri della metro C proseguono, in sicurezza, grazie all’impegno di tanti lavoratori. Vi mostro un video fatto in questi giorni alla stazione Colosseo dove e’ in realizzazione una passerella pedonale che colleghera’ la rispettive fermate delle linee C e B. Sono immagini che ci rincuorano perche’ vuol dire che nella nostra citta’ le attivita’ strategiche vanno avanti, al servizio della collettivita’. La stazione di Colosseo diventera’ il nodo di scambio tra le due linee, nel cuore di Roma, un’interconnessione fondamentale che rendera’ piu’ efficiente tutta la rete”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Pietro Calabrese.

“Avremo una stazione all’avanguardia con un’area museo a disposizione di cittadini e turisti, con affaccio sui Fori e vista sul Colosseo. Roma sta dimostrando che le attivita’ prioritarie, cosi’ come strutturate e programmate in precedenza, possono proseguire anche in questi giorni delicati e complessi- prosegue Calabrese- Ringrazio quindi di cuore tutti gli operai che ogni giorno si recano in cantiere per portare avanti questi lavori, con responsabilita’ e senso del dovere; un impegno che non e’ scontato”.