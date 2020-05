Calabrese: per i 150 km di ciclabile ci sono i fondi necessari

Roma – “Voglio che sia fatta chiarezza: abbiamo presentato un piano da 150 chilometri di nuove ciclabili e le realizzeremo. Nella variazione di bilancio, che verra’ approvata dalla Giunta nei prossimi giorni, saranno finanziati tutti i chilometri previsti nella delibera del piano straordinario. Date le circostanze, abbiamo voluto avviare subito i primi cantieri utilizzando dei lavori gia’ affidati, un appalto da oltre 500mila euro gia’ stanziati in precedenza per lavori di sola segnaletica orizzontale e verticale, esattamente quanto serve per realizzare queste corsie in maniera semplificata. Una procedura straordinaria, come ampiamente ribadito fin dai primi comunicati. I cantieri sono gia’ visibili su strada”. Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro Calabrese, su Facebook.

“Sembra assurdo doverlo ripetere, ma l’emergenza che stiamo ancora vivendo e’ senza precedenti e richiede soluzioni quanto piu’ immediate ed extraordinarie- aggiunge- Per questo siamo partiti subito, senza perdere tempo inutile. Le opposizioni invece perdono tempo con le solite polemiche pretestuose, del resto e’ l’unico apporto che sono riuscite a dare. Lo ribadisco: i fondi per i 150km di nuove ciclabili ci sono. Punto. Il resto sono solo chiacchiere”.