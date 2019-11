Calabrese: sbloccato il progetto per parcheggio Flaminio

Roma – “Avete presente il cantiere fermo dal solito decennio per il parcheggio sul lungotevere altezza piazzale Flaminio? Risolto grazie all’unico obiettivo di lavorare per il solo interesse della cittadinanza. In Giunta abbiamo approvato la variante di progetto del parcheggio Arnaldo da Brescia. Anche qui abbiamo sbloccato un progetto atteso da anni e messo fine alle inefficienze del passato”.

“A breve potranno iniziare i lavori che permetteranno anche di riqualificare l’area, ripristinare il decoro e garantire ai residenti spazi di sosta interrati, liberando la superficie per il trasporto pubblico e il passaggio pedonale. Ringrazio ancora una volta gli uffici e i dipartimenti di Roma Capitale che ci stanno aiutando in questo lavoro non facile teso a riavviare iter fermi da troppo tempo”. Lo scrive su Facebook l’assessore capitolino alla Mobilita’, Pietro Calabrese.