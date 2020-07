Roma – “Solidarieta’ all’autista della Roma Tpl aggredito in servizio per aver invitato una passeggera all’uso della mascherina. Episodi come questo sono vergognosi. Massima vicinanza a tutti i lavoratori che ogni giorno svolgono i servizi essenziali per la nostra citta’”. È quanto scrive su Facebook l’assessore alla Mobilita’ di Roma, Pietro Calabrese.