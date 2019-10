Calabrese: a Tiburtina nuovo terminal per linee su gomma extraregionali

Roma – Arrivano le parole di Pietro Calabrese, Assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, in merito alla permanenza del terminal extraregionali a Tiburtina:

“Abbiamo già ampiamente ribadito che le linee private extraregionali di trasporto su gomma provenienti da est e centro Italia rimarranno a Tiburtina. L’iter progettuale per realizzare una nuova autostazione dei pullman nell’area est della stazione prosegue come da programma. Allo stesso tempo Roma Capitale è al lavoro per realizzare un nuovo hub nel nodo di Anagnina, dove si attesteranno le linee provenienti dalla direttrice sud.

L’area di Anagnina garantisce anche un collegamento diretto con la linea A della metropolitana fino al centro città e può quindi diventare un altro nodo strategico per Roma”.