Calabria: 246 giorni per riaprire metro Repubblica, scuse Raggi sanno di beffa

Roma – “Ci sono voluti 246 giorni per riaprire una fermata nodale della metropolitana di Roma, con ricadute pesantissime sulla quotidianita’ dei cittadini e sulle attivita’ commerciali della zona, e il sindaco Raggi, con un tweet di servizio, si scusa per ‘i disagi’…e’ una presa in giro, una beffa inaccettabile. Sarebbe stato molto meglio scusarsi per la palese incapacita’ di questa amministrazione di governare la Capitale”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria commentando la riapertura domani della fermata metro Repubblica.