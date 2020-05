Calabria: aiuti necessari, siamo vicini a imprenditori

Roma – “La mia piena vicinanza va agli imprenditori del comparto moda di Roma centro e dei centri commerciali, che oggi sono scesi in piazza per lanciare un allarme drammatico: molti di loro rischiano di non riuscire ad affrontare la riapertura”. Lo dice la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “In questi giorni si susseguono stime allarmanti sulla situazione economica della Capitale: 35mila negozi potrebbero non riaprire, le imprese a rischio per alcuni settori si aggirano intorno al 40%, 60mila ambulanti potrebbero dover interrompere la loro attivita’. Ci sono in ballo tantissimi posti di lavoro e il futuro di molte famiglie. Di fronte a tutto questo, l’avvitamento del governo sul ‘decreto rilancio’ appare ancora piu’ assurdo, cosi’ come le scelte assurde dell’amministrazione Raggi sugli orari di apertura delle attivita’, modificati solo dopo le legittime proteste dei vari settori. Servono finanziamenti a fondo perduto, riduzione delle imposte e aiuti veri per gli affitti. E servono subito”, conclude.