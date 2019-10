Calabria: anche Spadafora ammette disastro, si chiuda pagina Raggi

Roma – “Da un esponente del M5S, ossia il ministro Spadafora, arriva finalmente un’ammissione di colpevolezza su Roma: l’amministrazione capitolina è un problema. Gravissimo, va aggiunto”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Se i grillini sono consapevoli del totale fallimento dell’esperienza Raggi al Campidoglio non si ostinino a tenere in piedi una giunta disastrosa, la cui incapacità ha trascinato la Capitale in un livello di degrado mai visto. Conferma ne è lo sciopero di venerdì che riguarderà tutte le società partecipate e che paralizzerà la Città. Dire basta a questo incubo e restituire la parola agli elettori è l’unico modo per uscirne e liberare la città”, conclude.