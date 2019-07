Calabria: aspettiamo i fatti dopo questi gravi ritardi

Roma – “Con gravissimo e colpevole ritardo, dopo aver reso la Capitale una discarica a cielo aperto, finalmente governo, Comune di Roma e Regione Lazio si accorgono di dover fare qualcosa. La fine delle ostilita’ sulla questione dei rifiuti e’ un punto di partenza, aspettiamo risultati concreti”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Le soluzioni nel breve e nel medio periodo sono funzionali a risolvere l’emergenza, ma bisogna anche lavorare in prospettiva per un piano serio che consenta di risolvere davvero il problema, a cominciare dai termovalorizzatori. I fatti di questi mesi confermano che non c’e’ spazio per l’ideologia del no”, conclude.