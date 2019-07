Calabria: basta zone franche, bene circolare su campi

Roma – “Quanto sia significativo l’impatto sociale dei campi rom lo sanno bene molti cittadini che vivono nelle vicinanze di questi insediamenti. L’integrazione e’ spesso una chimera e il buonismo non ha certo aiutato a realizzarla. Va dunque nella giusta direzione la circolare con cui il ministro Matteo Salvini ha chiesto ai prefetti di avviare il monitoraggio di queste realta’”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Avere un quadro completo- continua Calabria- della situazione non puo’ essere un tabu’: ci sono criticita’ che richiedono la riaffermazione della presenza dello Stato. Come anche nei casi degli stabili occupati in totale spregio delle regole. Bene percio’ lo sgombero dell’ex scuola di Primavalle a Roma: evitare la nascita di zone franche nel nostro tessuto urbano e’ una priorita’”, conclude.