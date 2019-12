Calabria: combatteremo contro discarica a Cesano

Roma – “Una discarica a Cesano non e’ una strada percorribile: qualora fossero confermate le indiscrezioni su questa ipotesi, ci batteremmo con ogni mezzo per evitarla. Il territorio interessato e’ infatti gia’ saturo in termini di siti per la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti e a repentaglio sul piano dell’inquinamento ambientale ed elettromagnetico”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria eletta nel collegio uninominale Castel Giubileo che comprende quel territorio. “Oltre a questo- prosegue-, una discarica nella zona creerebbe gravissimi contraccolpi sul traffico veicolare sulla Cassia e sulla Braccianese. Non si puo’ continuare a scaricare sui cittadini la mancanza di progettualita’ con cui il sindaco di Roma Raggi e il governatore del Lazio Zingaretti stanno affrontando il tema rifiuti. Di termovalorizzatori tecnologicamente avanzati, infatti, non si sente neanche parlare”.