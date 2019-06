Calabria: espulsione immediata per nigeriano che aggredì portantino Umberto I

Roma – “Dopo il fermo del nigeriano violento, colpevole di una lunga serie di brutali aggressioni e violenze, tra cui quelle a un portantino dell’Umberto I di Roma e a una donna alla stazione Termini, ci auguriamo che non vi sia piu’ alcun margine per errori o, peggio, per tentazioni buoniste. Quell’uomo va espulso subito, senza se e senza ma. La vera integrazione di chi arriva in Italia si raggiunge anche cosi’, con la certezza del diritto e il rispetto delle regole”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.