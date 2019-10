Calabria: fondi Metro a rischio, follia amministrativa M5S

Roma – “Come se non bastasse la lunga antologia di inefficienze della Giunta Raggi a Roma, oggi emerge l’ennesima follia amministrativa targata 5 Stelle: i ritardi nella firma delle delibere necessarie stanno mettendo in pericolo gli stanziamenti per le metro A e B”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Si tratta di fondi destinati a importanti lavori di ammodernamento sulle linee della metropolitana che l’amministrazione grillina sta totalmente ignorando. Il trasporto pubblico romano è ridotto ai minimi termini ma alla Giunta, ormai incapace della pur minima programmazione, evidentemente non interessa”, conclude.