Calabria: Forza Italia in campo per Roma, bene Tajani per rilancio Capitale

Roma – “Forza Italia e’ in campo per Roma: la Capitale non puo’ diventare il terreno di liti e faide tra alleati di governo. Serve un’iniziativa forte per rilanciarla dopo anni di cattiva amministrazione, culminati con la disastrosa Giunta Raggi. Ecco perche’ auspichiamo che anche altre forze politiche sostengano le proposte lanciate da Antonio Tajani”. Cosi’ la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria a margine dell’incontro ‘Rilanciamo Roma Capitale Europea’ alla Camera di Commercio di Roma.

“Si tratta di una serie di obiettivi politici e amministrativi- ha proseguito Calabria- per rendere la citta’ protagonista. A cominciare dalla proposta di legge costituzionale per adeguare i poteri di Roma a quelli delle altre capitali. Inizia, dunque, un percorso decisivo che ha come traguardo quello di restituire alla Capitale il ruolo che merita”, ha concluso Calabria.