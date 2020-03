Calabria: Giunta Raggi deve fare qualcosa per la Capitale

Roma – “Nel momento in cui si chiedono sacrifici ai cittadini, ora anche con la chiusura dei parchi e, quindi, con l’impossibilità per le famiglie di far stare i bambini all’aria aperta, anche solo per breve tempo e ovviamente con le dovute precauzioni in sicurezza, le amministrazione di grandi città come Roma non possono mancare ai loro compiti”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

“È doveroso che la giunta Raggi usi questo periodo in cui Roma è pressoché deserta per fare tutto ciò che non ha fatto in questi anni e che ci ha fatto riconoscere agli occhi del mondo per incuria e illegalità : dalle sanificazione delle strade-operazione doverosa per la salute dei cittadini in questo periodo-alla riparazione del manto stradale, dalla pulizia dei marciapiedi alla raccolta dei rifiuti. Perché Roma è, ancora oggi, una Città preda del degrado e questo non è tollerabile!”, conclude.