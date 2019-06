Calabria: da italiana soddisfatta per Olimpiadi Milano-Cortina, da romana rammarico per passato

Roma – “Da italiana saluto con enorme soddisfazione l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina: un traguardo che testimonia la forza di una squadra che quando e’ unita puo’ davvero raggiungere i migliori risultati e un obiettivo che puo’ contribuire a rilanciare l’immagine del nostro Paese nel mondo nonche’ un’opportunita’ per le imprese e le eccellenze italiane”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

“Da romana- conclude la deputata- tuttavia, il ricordo va con amarezza e rammarico al passo indietro sulla candidatura della Capitale per i Giochi estivi del 2024. Una scelta miope e sbagliatissima, che porta il nome del sindaco Raggi. I suoi complimenti per il risultato di Milano-Cortina suonano percio’ come una beffa consideranto lo sdegno con cui, a suo tempo, chiuse le porte in faccia ad un evento che avrebbe comportato una possibilita’ di rilancio Roma. A volte e’ piu’ dignitoso tacere”.