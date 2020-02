Calabria: M5S esulta ma 79% romani non vuole Raggi

Roma – “Nell’esultare per il sondaggio pubblicato da Repubblica, in base al quale il 21,1% dei romani voterebbe Virginia Raggi alle prossime elezioni comunali, il M5S romano deve aver dimenticato di guardare il rovescio della medaglia: pur in assenza di un competitor, quasi l’80% dei romani vede un bis della Raggi come fumo negli occhi, e a ragione. Persino gli elettori grillini si sono arresi alla totale incapacita’ del sindaco di Roma: piu’ della meta’ di chi ha votato per Raggi, infatti, non ripeterebbe lo stesso errore. Il centrodestra e’ al lavoro per un’offerta programmatica che consenta alla Capitale d’Italia di risollevarsi dal degrado in cui l’ha gettata questa disastrosa Amministrazione. Forza Italia e’ in campo con tutto il suo bagaglio di esperienza di governo e competenze: sapremo insieme indicare il candidato migliore possibile per il Campidoglio e a quel punto si vedranno i pesi reali in campo”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.