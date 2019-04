Calabria: no alibi né giustificazioni per violenza, serve piano periferie

Roma – “La violenza non puo’ mai avere giustificazioni e alibi: va respinta sempre. Ma sarebbe altrettanto sbagliato non riflettere sui fatti di Torre Maura e sulle criticita’ che vivono le periferie di Roma. I quartieri periferici sono stati abbandonati dall’amministrazione Raggi al degrado, a situazioni di disagio, all’esclusione sociale, diventando bacini di esasperazione”.

“Non ci si puo’ ricordare di queste zone solo quando accadono fatti inaccettabili: solo due settimane fa, la maggioranza di governo ha bocciato in Parlamento l’istituzione della Commissione d’inchiesta sullo stato di degrado delle periferie. Per questo alla ferma condanna di cio’ che e’ accaduto deve seguire un’azione politica concreta per far si’ che la qualita’ della vita di questi territori torni finalmente ad essere accettabile”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.