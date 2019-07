Roma – “Altro bus in fiamme a Roma. Un servizio essenziale, quello dei trasporti, e’ diventato un incubo per i cittadini. 8 mesi per riaprire la fermata Metro Repubblica, Barberini e’ ancora chiusa e gli autobus vanno a fuoco di continuo. Ecco la Capitale del sindaco Raggi”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.