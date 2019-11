Calabria: poteri speciali non devono essere solo uno slogan

Roma – “Roma non puo’ essere trattata come uno degli 8mila Comuni d’Italia: e’ la Capitale e il simbolo del Paese nel mondo. Per questo, proprio dal Campidoglio, diciamo al sindaco Raggi di smetterla con le scuse e con lo scaricabarile: bisogna governare nel presente, senza gettare le colpe su chi c’era prima e senza raccontare solo quello si fara’ dopodomani”. Cosi’ la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria durante la presentazione in Campidoglio delle 10 proposte di FI per la riforma e il rilancio di Roma. “E’ necessario agire subito per dare a Roma e ai romani delle risposte immediate- ha proseguito- Allo stesso tempo, bisogna lavorare per dare piena attuazione alla legge del governo Berlusconi, trasferendo al Comune ulteriori funzioni amministrative, e per varare una riforma che consenta a Roma di competere con le altre capitali europee. Resta pero’ il nodo di fondo: la conclamata incapacita’ del sindaco Raggi che non ha rispettato alcuna delle tante promesse fatte ai cittadini. Al contrario, l’inerzia dell’amministrazione ha abbandonato Roma al degrado. Ecco perche’ dobbiamo farci trovare pronti alle prossime elezioni. E daremo battaglia in Parlamento affinche’ i poteri speciali per Roma Capitale non siano solo uno slogan”, ha concluso.