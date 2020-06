Calabria: Raggi annuncia linea G, ma scale Metro ancora fuori servizio

Roma – “Il sindaco di Roma annuncia con grande enfasi il progetto della ‘linea G’, una metrotranvia per collegare la stazione Termini a Tor Vergata. Ben venga, ma la credibilita’ di Virginia Raggi in tema di trasporti e’ pari a zero. Mentre il primo cittadino della Capitale continua a favoleggiare di funivie e nuove linee di collegamento, in molte stazioni della metropolitana le scale mobili sono ancora fuori uso, non rimesse in pristino neanche durante il lockdown. Questa e’ la differenza tra la fantasia dei ‘faremo’ e la cruda realta’ di quel che (non) e’ stato fatto”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.