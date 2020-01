Calabria a Raggi: non si discute tutela salute, ma sbagliati i modi

Roma – “Come al solito il Sindaco di Roma Raggi cerca di compensare con le suggestioni la mancanza di visione nel governo della citta’. La necessita’ di tutelare la salute dei cittadini a fronte dell’elevato livello di Pm10 non e’ mai stata in discussione, cio’ che viene criticato, e legittimamente, e’ il modo in cui la Giunta capitolina ha deciso di farlo”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “E’ incomprensibile- afferma Calabria- la scelta di includere nel blocco della circolazione anche chi paga i permessi per accedere con la macchina al centro della citta’ e chi ha auto diesel euro 6. Purtroppo, pero, questo modus operandi rientra nella normale incapacita’ del M5S di gestire l’amministrazione della Capitale. Con lo stesso risultato: a pagare sono sempre i romani”, conclude.